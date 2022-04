Em São Paulo, PSB oficializa nome de Alckmin como vice de Lula: “Um velho companheiro”

Além de formalizar a chapa, a reunião também serve para que PT e PSB deem continuidade às discussões das chapas estaduais. A questão mais difícil ocorre em São Paulo, onde os dois partidos tentam emplacar candidaturas. Além dos dois pré-candidatos, também participam da reunião os presidentes dos dois partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Siqueira (PSB); o deputado Paulo Teixeira (PT-SP); e o senador Paulo Rocha (PT-PA).

História

Alckmin e Lula se enfrentaram no segundo turno da eleição presidencial de 2006, quando Lula foi reeleito.

Um dos fundadores do PSDB, o ex-governador esteve durante 33 anos na legenda, mas deixou a sigla após a vitória de João Doria nas prévias para a escolha do político tucano que deverá disputar a Presidência da República. Dentro do partido, o grupo de Alckmin rivalizava com o ex-governador de São Paulo.

No fim de março, Alckmin optou por se filiar ao PSB, partido que estará na coligação de Lula e já apontou sua disposição em compor a chapa, alegando que o petista é “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”.

Trâmite partidário

Agora, de acordo com os trâmites partidários, o PT deverá aprovar o nome do ex-tucano em reunião do diretório nacional, marcada para o dia 14 de abril. O lançamento da pré-candidatura de Lula foi confirmado para o próximo dia 30 de abril e ocorrerá no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Neste mesmo dia, será apresentada a frente de partidos que apoiará o petista. Esta frente será composta pela coligação com o PSB e com o Solidariedade, além de duas federações: uma formada pelo PT, PCdoB e PV, e outra que reúne PSol e Rede. A Executiva do PT também agendou o encontro partidário para o dia 4 de junho.