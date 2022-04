Em Sena, bombeiros disponibilizam treinamento de natação a aprovados para o TAF

Com o quantitativo de 30 vagas disponíveis, o Corpo de Bombeiros de Sena Madureira abre inscrições nesta segunda-feira (11) para candidatos que passaram na prova para realização do Teste de Aptidão Física da corporação.

Segundo informações da assessoria, haverá instrutor para dar aulas de natação, além de dicas e acompanhamento do treinamento.

As aulas, que já iniciam na terça (12), acontecerão no campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) nas terças e quintas-feiras, entre 7h30 e 9h.

Para se inscrever, é preciso entrar em contato via WhatsApp com nome completo, RG, classificação no concurso. As inscrições devem ser realizadas ainda nesta segunda por meio do telefone (68) 99978-9779, do 1º Sargento C Queiroz, que é o instrutor de natação.

Por motivos didáticos, as vagas serão limitadas a 30 alunos, sendo preenchidas com ambos os sexos: masculino e feminino.