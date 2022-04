Energisa realiza megaoperação para manutenção da rede em Porto Acre e na Transacreana

A Energisa Acre realizou duas megaoperações de melhorias na rede de distribuição de energia que atende ao município de Porto Acre e à região da Transacreana. O objetivo da ação é proporcionar maior qualidade da energia para os moradores.

A ação em Porto Acre ocorreu recentemente, quando mais de 100 profissionais e cerca de 20 veículos estiveram na região atuando em diversos pontos da rede. Foram substituídos postes, cabos e outras estruturas, além de podas de árvores e limpeza de faixa.

Até a entrega da subestação Transacreana, que deve ocorrer no final deste ano, a Energisa realiza constante mutirões na região. No final de março, cerca de 100 profissionais realizaram as manutenções necessárias para oferecer energia elétrica de qualidade e confiável aos clientes.

“Assim como qualquer equipamento, os componentes da rede elétrica têm uma vida útil. Substituí-los por novos e mais modernos, antes de apresentarem problemas, é fundamental para manter o sistema em operação de forma confiável e segura. Para isso, as equipes recebem diversos treinamentos e utilizam equipamentos de proteção individual específicos para realizar o trabalho, com atenção total na segurança”, explica o gerente do Departamento de Construção, Manutenção e Distribuição da Energisa Acre, Tiago Bastos.

As ações nos dois locais foram realizadas com êxito. E as próximas manutenções já estão programadas pela Energisa.

Além disso, a Distribuidora também reforça que a população não faça qualquer interferência na rede de distribuição, pois isso pode provocar acidentes fatais. Em casos de queda de energia registre a ocorrência nos canais de atendimento da Energisa e aguarde a chegada da equipe.