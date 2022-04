Exonerações em massa, reajuste, bastidores da política acreana e mais: a sexta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (01) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Deputados derrubam emenda e reajuste dos servidores no Acre é aprovado em 5,42%

A emenda modificativa do projeto de lei do Executivo que versa sobre o reajuste dos servidores públicos, apresentada de forma coletiva pelos deputados do oposição e independentes, foi rejeitada pelos deputados estaduais durante sessão na madrugada desta sexta-feira (1). Leia mais.

Diário Oficial traz exonerações de secretários de Gladson que devem disputar as eleições

Como o ContilNet adiantou ainda nesta semana, saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1) a exoneração de alguns secretários do governador Gladson Cameli que vão disputar as eleições de 2022. Leia mais.

Após sinais de vazante, rio Acre sobe sete centímetros em menos de 12 horas

O rio Acre subiu cinco centímetros em três horas, marcando 13,65 metros. Isto é o que diz o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco nesta sexta-feira (01). Leia mais.

PSDB no AC descarta aliança com o MDB para disputa pelo Governo: “Acordo com a verdade”

O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Manoel Pedro de Souza, lançou nesta sexta-feira (1) uma nota pública para rechaçar informações que apontam uma possível aliança da sigla com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Leia mais.

Aos 45 do segundo tempo, grupo governista oferece CECs para cooptar candidaturas

Tem coisa que nem mesmo o governador Gladson Cameli sabe, mas os ouvidos palacianos me contam. Informações de uma segura fonte dão conta da existência de um grupo, dentro do Palácio Rio Branco, que está cooptando candidaturas e oferecendo, em troca, cargos comissionados. Leia mais.