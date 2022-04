Deputados derrubam emenda de 10% e reajuste dos servidores públicos no Acre é aprovado em 5,42%

A emenda modificativa do projeto de lei do Executivo que versa sobre o reajuste dos servidores públicos, apresentada de forma coletiva pelos deputados do oposição e independentes, foi rejeitada pelos deputados estaduais durante sessão na madrugada desta sexta-feira (1).

A proposta do Governo prevê 5,42% de aumento salarial para todos os servidores públicos do Estado do Acre.

A emenda parlamentar, proposta pelos deputados de oposição e independentes, pretendia elevar o percentual para 10,06%.

A emenda será coletiva teve 10 assinaturas: Jenilson Leite, Edvaldo Magalhães, Daniel Zen, André da Droga Vale, Fagner Calegário, Chico Viga, Neném Almeida, Antônia Sales, Roberto Duarte e Jonas Lima.

Com a derrubada da emenda, o projeto original do Governo foi aprovado no Plenário mesmo sob protestos dos servidores que ocuparam a Aleac durante todo o dia.