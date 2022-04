PSDB no AC descarta aliança com o MDB para disputa pelo Governo: “Acordo com a verdade”

O presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Manoel Pedro de Souza, lançou nesta sexta-feira (1) uma nota pública para rechaçar informações que apontam uma possível aliança da sigla com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

“Em todos os estados brasileiros, essa federação é sabida como improcedente e descartada, inclusive por parte do MDB, conforme declarou seu presidente Baleia Rossi há menos de um mês à imprensa”, destaca.

“A nível de Acre, não temos qualquer aliança com o MDB, e lamentamos, portanto, que forças políticas que buscam muito mais desconstruir do que agregar, alimentem a desinformação com o intuito apenas de desestabilizar aliados. Esse tipo de postura deveria ser banida do projeto político social que defendemos”, continuou.

O partido tucano está na base de apoio à reeleição do governador Gladson Cameli (Progressitas). A ex-psdbista Mara Rocha, que recebeu algumas críticas dos dirigentes do PSDB, é uma das possíveis pré-candidatas ao governo pelo MDB, seu grupo atual.

“O PSDB tem permanecido com a mesma postura construtiva, buscando o seu fortalecimento para o consequente fortalecimento de um projeto amplo, que respeita os pares e as alianças, e que não precisa desidratar ninguém para fazer-se grande”, acrescenta.

“Iremos para a disputa aliançados, primeiramente, com a verdade. As falácias ficam para aqueles que delas precisam para sobreviver”, finaliza.