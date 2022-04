Saiu no Diário Oficial as exonerações de secretários de Gladson que vão disputar as eleições

Como o ContilNet adiantou ainda nesta semana, saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (1) a exoneração de alguns secretários do governador Gladson Cameli que vão disputar as eleições de 2022.

O prazo de descompatibilização estipulado pela justiça eleitoral e acatado pelo próprio governador se encerra neste sábado (2).

Socorro Neri, da Secretaria de Educação (SEE); Rômulo Grandidier, da Casa Civil; Israel Milani, da Secretaria de Meio Ambiente; Tom Sérgio, da Funtac; Coronel Carlos Batista, do Corpo de Bombeiros; Moisés Diniz, da secretaria-adjunta da SEE; Alysson Bestene, da Segov; Arlenilson Barbosa, do Iapen; James Gomes, da diretoria da Casa Civil; e Francineudo Costa, do Iepetec, são os que pediram exoneração de seus cargos no executivo.

O ContilNet fez uma lista mostrando quais cargos serão disputados pelos gestores. Confira!

Decidiram não entrar para o pleito os secretários de Agronegócio e Assistência Social, Nenê Junqueira – que disputaria uma cadeira na Câmara Federal – e Ana Paula Lima – interessada em uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) -, respectivamente.