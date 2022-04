Aos 45 do segundo tempo, grupo governista oferece CECs para cooptar candidaturas

Tem coisa que nem mesmo o governador Gladson Cameli sabe, mas os ouvidos palacianos me contam. Informações de uma segura fonte dão conta da existência de um grupo, dentro do Palácio Rio Branco, que está cooptando candidaturas e oferecendo, em troca, cargos comissionados.

De acordo com as informações que me chegam, o grupo tem o forte objetivo de montar um time competitivo para as eleições, e estaria disposto a, até mesmo, enfraquecer outras chapas que também fazem parte da base de apoio a Gladson Cameli, que tem suado a camisa para ir às eleições mais competitivo do que nunca.

Essa articulação vem à tona momentos antes dos primeiros temidos e importantes prazos do Calendário Eleitoral: a janela partidária – prazo em que deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido para concorrer sem perder o mandato – termina na sexta-feira (1º).

No dia seguinte (2), faltando exatamente seis meses para as eleições – marcadas para o dia 2 de outubro – termina o prazo para a desincompatibilização de quem pretende concorrer na eleição e ocupa alguns tipos de cargo público. O sábado também a data limite para que todas as candidaturas estejam com status e deferida pela legenda.

Caso essa manobra venha a ser confirmada, o maior prejudicado tem nome e sobrenome: Gladson de Lima Cameli. Com tantos situações a dissolver, tantas forças a articular coalizão, o governador precisa ainda redobrar o cuidado com aqueles que, dentro do próprio grupo, podem promover desnecessárias cisões. Nos últimos momentos para o término dos primeiros prazos, o governador conta com ajuda essencial de grandes nomes. Um deles, o senador Marcio Bittar (UB-AC) que, surpreendentemente, é um dos prejudicados com as investidas grupo. Dispensando esforços imedidos para ajudar o governador, Marcio Bittar pode ser um dos mais atacados, já que montou time forte para os partidos que estão sob sua órbita.

Como eu acredito que nem o próprio governador saiba desse tipo de movimentação, deixo meu humilde alerta.

