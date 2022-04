Gerente de estabelecimento que levou calote de R$ 5,2 mil diz que suspeito tinha postura e perfil ‘encantador’

A gerente do estabelecimento em Palmas que foi vítima do suposto golpista do restaurante, Ruan Pamponet Costa, contou que o suspeito falava muito bem e tem um perfil “encantador”. Ele ficou por aproximadamente cinco horas comendo e bebendo, além de dividir os produtos com pessoas em outras mesas. O homem pediu frutos do mar, garrafas de whisky de até R$ 1,5 mil, gin importado, energéticos e cervejas. O prejuízo foi de R$ 5,2 mil em produtos e serviços.