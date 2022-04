Gestão municipal celebra o Dia Mundial da Saúde em Cruzeiro do Sul

No dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. A data homenageia a criação da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante a primeira Assembleia Mundial da Saúde, em 1948. O objetivo é chamar a atenção para as prioridades específicas da saúde global.

Em alusão a essa data, a secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, trouxe para o primeiro portal da Avenida Mâncio Lima, todas as coordenações de programas de promoção de saúde. A ação contou com a parceria da Academia Maré de Crosstraining, que realizou uma aula com atividades físicas, de forma gratuita para os presentes.

O principal objetivo da ação foi trazer informações sobre os programas que o município oferta na atenção básica. Todos os coordenadores montaram mesas falando sobre os programas de prevenção e promoção da saúde. Todas as equipes e todos os serviços ofertados foram envolvidos na ação: coordenações de saúde da mulher, do homem, programa saúde na escola, vigilância entomológica, epidemiológica, vigilância ambiental e sanitária, programa de saúde do trabalhador, combate ao tabagismo, diabetes, tuberculose, IST e etc.

“Coordenadores de programas de promoção de saúde expuseram materiais e puderam responder a questionamentos e perguntas para as pessoas que tiveram dúvidas”, explicou a secretária municipal de saúde Valéria Lima

“Também é uma ocasião para parabenizar a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, pelo empenho no trabalho, o que proporciona aos usuários a oportunidade de viver mais e melhor”, concluiu.

“A maior parte dos programas municipais de saúde tem por objetivo a prevenção. Alguns problemas são de fácil resolução quando identificados precocemente. No entanto, muitas pessoas ainda não sabem desses programas, por isso, é importante divulgar para que o cidadão possa buscar os programas nas unidades de saúde”, disse o prefeito Zequinha Lima.