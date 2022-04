Gladson deve nomear 12 novos procuradores-gerais até o próximo dia 6 de abril; veja lista

O governador Gladson Cameli deve empossar nos próximos dias os 12 novos procuradores-gerais do Estado (PGE).

A lista com os candidatos aprovadores no VII concurso público para o provimento dos cargos foi divulgada na manhã desta segunda-feira (4), no Diário Oficial do Estado (DOE), e assinada pelo presidente da comissão, Myko Figale Maia.

Ao todo, 39 pessoas foram aprovadas em ampla concorrência.

As 12 nomeações devem sair até o próximo dia 6 de abril, de acordo com o porta-voz do Governo, Jefson Dourado.

A remuneração esperada para o cargo é de R$ 21.398,48, de acordo com o edital publicado em 2018.

Atualmente, a PGE dispõe de mais de 40 procuradores ativos, que estão dividos entre as classes I, II, III, IV e especial.

VEJA A LISTA DE CANDIDATOS QUE SERÃO NOMEADOS:

Ampla Concorrência

1. ANDRÉ DE FARIAS ALBUQUERQUE

2. RAQUEL DE MELO FREIRE GOUVEIA

3. FILIPE ROCHA DRUMMOND

4. LUIS CABRAL MORAIS

5. ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ

6. CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR

7. MAYARA RAYANNE OLIVEIRA DE ALMEIDA

8. GABRIELA DOS SANTOS BARROS

9. ELOISE MOREIRA CAMPOS MONTEIRO BARRETO

10. LORENA VIANA DA MOTTA

11. SAMUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA

Pessoa com Deficiência

1. JOSÉ NETO CASTELO BRANCO DE VASCONCELOS