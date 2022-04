Governo entrega novos veículos para fortalecimento de entidades sociais do Acre

Os investimentos realizados pelo Estado no segmento de direitos humanos fazem parte da política social do governo do Acre, que busca melhorar e expandir o atendimento desse segmento à população.

Na garantia de mais um desses investimentos, o governador Gladson Cameli, esteve na tarde desta sexta-feira, 29, na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), em Rio Branco, para a cerimônia de entrega de veículos à organizações da sociedade civil.

“Vale a pena trabalhar em prol daquilo que acreditamos. Precisamos conectar o trabalho do poder público com as entidades civis. Precisamos fazer muito mais, o trabalho realizado por essas organizações não é só fundamental é uma necessidade para o nosso estado”, destaca o chefe do Executivo, Gladson Cameli.

Fruto de recursos de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, as verbas para a aquisição de veículos somam R$ 3,5 milhões. O investimento vai ser entregue em etapas. Na primeira fase, foram entregues cinco veículos, no valor de mais de R$ 1 milhão, que vão atender a demanda das organizações.

“É um recurso do deputado Alan Rick que tem contribuído muito ao estado. É como eu sempre digo, nunca fazemos nada sozinhos, precisamos do apoio dos parlamentares, e o deputado tem ajudado em todas as ações do governo”, frisa Cameli.

Os veículos vão ser utilizados na estruturação da rede de atendimento de proteção social especial de média e alta complexidade, e também vão servir no fortalecimento da gestão estadual de direitos humanos.

“Essa é uma emenda que lutei muito ao longo de três anos, são R$ 3,5 milhões para reequipar nossas entidades, a própria SEASDHM. Entregamos hoje esses veículos em Rio Branco, na primeira etapa, mas em breve vamos realizar a entrega também em Cruzeiro do Sul. Estou muito feliz em estar nesse evento hoje, o estado pode contar conosco no auxílio a essas instituições que fazem um trabalho tão lindo”, conta o deputado federal, Alan Rick.

O parlamentar destacou ainda que, no total, fazem parte do inventário da emenda 12 veículos Renegade, três vans, além de computadores, mobiliários e equipamentos que vão dar suporte às ações das entidades.

“Hoje é um dia especial para nós, marca a valorização do serviço dessas entidades. A utilização desses veículos será no apoio e no fortalecimento das organizações sociais, que já prestam serviços sociais muito importantes, como o acolhimento de idosos, acolhimento de crianças, e de pessoas em situação de risco social”, conta a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima.

Eduardo Vieira, representante do Educandário Santa Margarida, que vai receber uma van com 15 lugares, destaca: “Temos uma média de 30 crianças que vão pra escola, consulta médica, atividades sociais, culturais, então realmente temos uma necessidade grande um veículo dessa natureza, temos um carro pequeno, então é uma dificuldade o transporte dessas crianças, com o novo veículo facilita enormemente esse trabalho”.

Cameli aproveitou ainda, a ocasião, para enaltecer e reforçar o trabalho que o governo tem desempenhado arduamente para zerar as filas das cirurgias em todo o estado, ação que foi reforçada com recursos provenientes do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).

“Não vou sossegar um minuto enquanto não acabar de vez com a fila de cirurgias que estão represadas. Foram R$ 25 milhões de recursos do Detran, e agora vamos começar a diminuir essa fila, com a equipe da saúde, para que o pai de família não tenha seu filho em casa sofrendo com dor. Essa fila está com os dias contados”, conclui o governador.

Na solenidade, além das autoridades do governo, estiveram presentes os representantes das entidades alvo, que vão receber os veículos e equipamentos: o governador, Gladson Cameli; o deputado federal, Alan Rick; a secretária da SEASDHM, Ana Paula Lima; o líder da Fundação de Jovens com uma Missão (Jocum), José Daniel Batistela; a coordenadora da Unidade de Acolhimento Mãe da Mata, Maria da Conceição Monteiro; Eduardo Nunes Vieira, coordenador do Educandário Santa Margarida; Cacilda Barbosa Santiago, diretora da associação Cristã Alfa (Acalfa); e o diretor de Assistência Social, João Mascarenhas, representando o Lar dos Vicentinos.

Veja o que recebe cada entidade:

Educandário Santa Margarida – Uma van com 15 lugares

Casa Abrigo Mãe da Mata/Lar dos Vicentinos – Uma van de 15 lugares

Fundação de Jovens com uma Missão (Jocum) – Uma van de 15 lugares

Lar Vicentino – Um veículo Renegade

Associação Cristã Alfa – Acalfa – Um veículo Renegade