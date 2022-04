Gugu, após trágica morte, tem segredo exposto por famoso: “Pouca gente sabe”

O ex Trapalhão Dedé Santana, decidiu abriu o jogo e expor um segredo do ex apresentador da Record, Gugu Liberato. Em suma, o assunto veio à tona, anos após a morte do comunicador. Para quem não lembra, o pai de três filhos faleceu após sofrer um acidente doméstico em novembro de 2019.

Desse modo, recentemente, em entrevista a filial do SBT em Santa Catarina, a SCC, Dedé Santana revelou que o Os Trapalhões quase saíram da TV Globo para ir trabalhar no canal de Silvio Santos. Entretanto, caso eles tivessem feito isso, Gugu acabaria deixando a emissora paulista.

Em resumo, na época em que o grupo de humor estava no auge, e quase foi para o canal de Silvio Santos, havia um pequeno problema. O ex apresentador da Record, Gugu Liberato, era brigado com ninguém menos que Renato Aragão, o eterno Didi. As carreiras dos membros do grupo foi administrada por uma empresa paralela. Sendo assim, alguns meses depois. Silvio Santos, pessoalmente convidou Dedé Santana para ir pro SBT, e deixar a Globo.

“Já estávamos com as salas, tudo preparado. Mas aí o Silvio teve um problema de voz, de garganta, e a Globo tinha contratado Gugu Liberato”, lembrou Dedé Santana. Por fim, o humorista relembrou que o bilionário fez questão de ir ao Rio de Janeiro para convencer Gugu a não ir pra Globo.

Silvio Santos conversou com Roberto Marinho por causa de Gugu Liberato

Pois bem, o apresentador então aceitou ficar no SBT, com a condição de Silvio Santos abrir mão de Os Trapalhões, e assim o pai de Patrícia Abravanel fez. “Pouca gente sabe disso”, revelou Dedé Santana. Mas a revelação não para por aí! Segundo Dedé, Silvio Santos conversou pessoalmente com Roberto Marinho sobre Gugu Liberato.

Com isso, o acordo entre a Globo e Gugu não foi assinado, e de fato ele continuou por longos anos no SBT. Todavia, antes de falecer, Gugu Liberato era apresentador da Record.