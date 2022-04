Homem fica em estado grave após ser ferido na cabeça enquanto trabalhava no interior do Acre

O trabalhador Danilo Muniz Guimarães, 27 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (19), após uma barra de ferro atingir sua cabeça enquanto ele trabalhava em um linhão de distribuição de energia elétrica no km 36 da BR-364, no sentido Bujari-Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de colegas da vítima, Danilo trabalhava próximo a torre do linhão de transmissão de energia elétrica, quando uma peça de ferro se soltou do topo da estrutura e, ao cair, acertou diretamente a cabeça da vítima. Amigos de Danilo que também estavam trabalhando colocaram o homem dentro de um carro da empresa e levaram até as margens da BR-364, onde acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu prestou os primeiros atendimentos a Danilo, mas devido a gravidade da lesão na cabeça, a ambulância de suporte avançado foi acionada e conduziu a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

O caso foi registrado como acidente de trabalho.