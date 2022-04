Ibama publica editais com 1.143 vagas para todos os níveis

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou novos editais de processos seletivos simplificados. A oferta total é de 1.143 vagas temporárias para cargos dos níveis alfabetizado, médio e superior.

Os aprovados atuarão no Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) e em suas coordenações estaduais.

Os contratos terão duração de seis meses para lotação nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Confira a distribuição das vagas por cargo, além dos salários e requisitos dos processos seletivos para o Ibama:

Brigadista de prevenção e combate aos incêndios florestais

Vagas: 898

Requisitos: Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Salário: R$1.212 a R$1.818

Brigadista Chefe de esquadrão

Vagas: 152

Requisitos: Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Salário: R$1.818 a R$2.424

Brigadista Chefe de brigada

Vagas: 68

Requisitos: Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Salário: R$2.424 a R$3.030

Supervisor estadual de brigadas

Vagas: 19

Requisitos: Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos completos e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Salário: R$4.848

Supervisor de brigadas federal

Vagas: 6 (sendo 3 para Manejo, Prevenção e Combate; uma para Geoprocessamento; uma para Educação Ambiental; uma para Capacitação e Treinamento)

Requisitos: Nível superior e experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas.

Salário: R$6.060

Os aprovados ainda terão direito a vantagens como auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente.

Ibama: inscrições serão feitas presencialmente

Os processos seletivos para o Ibama têm datas diferentes conforme a lotação dos cargos. As inscrições devem ser feitas presencialmente, nos endereços indicados no site do Ibama .

Para o Rio de Janeiro, por exemplo, as inscrições serão nos dias 2 e 3 de maio, de 10 às 16h, na Superintendência do Ibama (Praça 15 de Novembro, 42, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ).

A seleção será composta pelas seguintes etapas:

Teste de aptidão física (TAF) e Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA) para brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão;

Análise de currículo para supervisores;

Curso de formação.

O TAF, de presença obrigatória e de caráter eliminatório e classificatório, será realizado por uma equipe de servidores e/ou instrutores do Prevfogo/Ibama e visa avaliar a capacidade do candidato para o desempenho das atribuições referentes aos cargos.

O teste físico compreende uma caminhada com bomba costal, com a meta de avaliar a resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade cardiorrespiratória dos candidatos.

Já no THUFA será exigido um teste de enxada, que visa avaliar a resistência muscular e habilidade no manuseio de ferramentas agrícolas. O participante deverá capinar e rastelar uma área de três por cinco metros, em um prazo de no máximo 20 minutos para o sexo masculino e 24 minutos para o sexo feminino.

A área deverá ficar totalmente limpa de vegetação, conforme a prática de aceiramento “solo mineral”.

Ibama também realiza concursos para efetivos

Em 2021, o Ibama abriu um concurso para efetivos com 568 vagas imediatas. Desse total, 432 oportunidades são para técnico ambiental, carreira que exige o ensino médio completo. Nesse caso, as oportunidades estão distribuídas por todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

A remuneração inicial dos técnicos é R$4.063,34, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As outras vagas são para os seguintes cargos de nível superior: analista ambiental (96 chances) e analista administrativo (40).

Em ambos os casos, o requisito é ter graduação em qualquer área. Os salários são de R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação e gratificação de desempenho. A lotação dos analistas será apenas no Distrito Federal.

As inscrições do concurso ficaram abertas até o dia 20 de dezembro, pelo site do Cebraspe (antigo Cespe/UnB), organizador. As provas objetivas e discursivas foram realizadas no dia 30 de janeiro deste ano.