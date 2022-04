Jovem de 19 anos é morto a tiros enquanto jogava bola no interior do Acre

O jovem Eliton Messias de Lima, de 19 anos, foi morto a tiros enquanto jogava futebol, na tarde deste sábado (2), em um campo que fica dentro de uma propriedade de uma cerâmica no bairro Nazaré, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Eliton estava jogando bola com amigos, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma bicicleta e, de posse de uma arma de fogo, um dos bandidos efetuou cerca de 8 tiros, sendo que a vítima foi morta com três deles. Os colegas de Eliton não foram atingidos. Após a ação, os criminosos fugiram correndo e deixaram bicicleta no local do crime.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Eliton.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Eliton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os exames cadavéricos.

A polícia suspeita que o crime tenha relação com a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Brasileia.