Na conta oficial do cantor nas redes sociais, um membro da família se pronunciou dizendo que Milionário está bem, ativo e que até cantou no quarto com seus acompanhantes. “Foi só um susto”, disse a mulher no vídeo.

De acordo com o Ministério da Saúde, um AVC (Acidente Vascular Cerebral) Isquêmico acontece quando uma artéria é obstruída, impedindo que o oxigênio chegue ao cérebro e fazendo com que as células desse órgão morram.

José Rico, que fazia dupla com o cantor, faleceu em 2015, vítima de uma parada cardíaca. Os sertanejos gravaram 29 álbuns juntos e emplacaram os sucessos “Vontade Dividida” e “Estrada da Vida”.