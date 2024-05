Kelly Kley: Sebrae lança Prêmio Mulher de Negócio durante festa ‘Elas podem mais’

Sugestões: [email protected]

Confira os vencedores do 1ª Open Pitibull de Boxe.

1ª OPEN PITIBULL DE BOXE

A noite de sábado foi marcada pelo esporte com o 1ª Open Pitibull de boxe no mini ginásio do SESI uma realização do Centro de Treinamento Pitibull e Federação Acreana de Boxe. Em uma mega estrutura com 14 desafios com lutadores. Acreanos, rondonienses, bolivianos e venezuelanos.

Confira os vencedores:

Card Preliminar – Valendo cinturão

1ª Luta – Categoria até 65kg – João Vitor da Silva Brito: Ady Pereira Fight Team (Quinarí-AC)

2ª Luta – Categoria até 100kg LUCAS TRIVERIO CAMACHO: Academia Athenas (PVH – RO)

WO (WalkOver) pelo não comparecimento de um dos lutadores.

3ª Luta – Categoria até 90kg – Edson Lemes da Silva: Instituto Zanoli (Pimenta Bueno – RO)

4ª Luta – Categoria até 79kg Ericlis da Silva Serafim: Caveira Fight (RBR – AC)

5ª Luta – Categoria até 70kg AUGUSTO DANIEL CARREIRA COSTA: Kobra Team (Ji Paraná – RO)

6ª Luta – Categoria até 70kg Anatalice Araújo da Silva: Índio Fight (RBR-AC)

7ª Luta – Categoria até 92kg Matheus Albino: CT ADG PITIBULL (RBR-AC)

Card Principal – Valendo cinturão do evento e R$1.000,00

8ª Luta – Categoria até 58kg – Cleider Manuel Bastardo Quintana – Venezuelano – Nocaute: CT ADG PITIBULL (RBR-AC)

9ª Luta – Categoria até 60kg – Jesus Alirio Romero Martinez – Venezuelano – Nocaute: Kobra Team ( Ji Paraná – RO)

10ª Luta – Categoria até 66kg – JOSE ALÍRIO ROMERO MARTÍNEZ – Venezuelano – Decisão Dividida: Kobra Team ( Ji Paraná – RO)

11ª Luta – Categoria até 70kg – Cleicimar Silva de Araújo – Nocaute: Adrenalina (RBR – AC)res

12ª Luta – Categoria até 75kg – Rossildo Sales do Nascimento: Índio Fight (RBR – RO)

WO (WalkOver) pelo não comparecimento de um dos lutadores.

13ª Luta – Categoria até 80kg – Kelvis Rodrigo Silva Nascimento – Nocaute: Ady Pereira Fight Team (Quinarí-AC)

14ª Luta – Categoria até 100kg – Davi Navah de Lima Vieira – Nocaute: Academia Athenas ( PVH – RO)

PRÊMIO DE COMUNICAÇÃO

Aconteceu na última quinta-feira (16) o lançamento do 2º Prêmio de Comunicação com a presença do consultor de marketing político, Marcelo Vitorino.

ELAS PODEM

Nesta quinta-feira (23) acontece o evento Elas podem mais a partir das 19h , no restaurante La Nonna.

Uma noite de celebração e lançamento do prêmio Sebrae MULHER de negócio, com um delicioso jantar, bebidas e muita diversão em um ambiente acolhedor.

Ingressos limitados: 68 99238-8131 ou na Papelaria Exclusivité

NIVER

Na segunda – feira (20) quem trocou de idade foi a jornalista e Gerente Comercial Regina Souza que comemorou a data na terça em um jantar intimista. Parabéns!

NIVER II

Dia 20 também foi o dia da fisioterapeuta Letícia Guarnieri a coluna registra e parabeniza essa maravilhosa!

NIVER III

Na segunda (20) também foi o dia do fisioterapeuta e Chef de Cozinha, Raimundo Ananias, querido por onde passa ganhou várias festas surpresas. A coluna deseja os parabéns!

SERESTA

A secretária executiva Sueli Sobrinho e sua conterrânea Vicentina realizaram no sábado a animada seresta dos amigos em sua maison para descontrair e dançarem muito. Sueli é conhecida em Rio Branco por ser uma ótima anfitriã e as festas em sua maison é bastante concorrida.

Na foto Sueli, Juliana, Rosangela, Ofélia, Glaydes e Vicentina.

1 ANO MOON

Sexta-feira (24) a Boate MOON completa 1 ano e a festa promete com atração nacional com a Dj Carla Finotti.

Ingressos antecipados na Pão de Queijo conveniência

BRASA & VIOLA

Todas as quintas no Restaurante Paradiso acontece o Brasa & Viola com costela fogo de chão e muita musica com o cantor Jadson Santos.

ESTETIC FACE

Cuide de você com segurança, profissionais qualificados, produtos de qualidade e clinica credenciada, você é sua maior joia. Na Estetic Face você encontra tudo isso e ainda mais, pois tem o melhor preço da cidade.

Agendamento: 68 99612-5984

PROMOÇÃO

O Studio Flory Araújo está com uma mega promoção para você ter seu cabelo dos sonhos, excelentes tratamentos com os melhores produtos pagando menos da metade do preço, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então corra e agende seu horário.

Agendamento: 68 99226-5751

Patrocinadores