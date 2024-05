Kelly Rowland discute com segurança no tapete vermelho de Cannes; veja vídeo

A cantora Kelly Rowland protagonizou um dos momentos mais emblemáticos do Festival de Cannes, que aconteceu nesta terça-feira (21), na França. Kelly foi flagrada discutindo com uma segurança do local enquanto subia as escadas para uma sala de exibição. O vídeo foi parar nas redes sociais e se tornou um dos mais comentados do dia.

Discussão com segurança

Kelly Rowland, uma das convidadas do prestigiado Festival de Cannes, um dos eventos mais importantes da indústria cinematográfica, chegou para assistir à estreia do filme “Marcello Mio”, que tem direção de Christophe Honoré. A comédia franco-italiana é protagonizada pela atriz Chiara Mastroianni, que enfrenta o legado do pai na vida real, Marcello Mastroianni, que vive à sombra. A atriz retrata uma versão de si mesma ao lado de sua própria mãe, com quem contracena na vida real, a atriz francesa Catherine Deneuve.

Na entrada do filme, onde há um tapete vermelho na escadaria que dá acesso à sala de exibição, vários famosos param para tirar fotos e falar com seus fãs. Porém, quando Kelly Rowland se dirigiu para dentro do espaço, um segurança do evento ergueu o braço atrás da estrela, afastando-a das pessoas e a direcionando para dentro da sessão. O momento parece ter desagradado à cantora, que logo virou para a funcionária e lhe apontou o dedo enquanto falava extremamente furiosa sobre a situação. Um vídeo que mostra o ocorrido viralizou nas redes sociais.

Festival de Cannes 2024

O Festival de Cannes tem sido um verdadeiro ponto de encontro das celebridades. Anya Taylor-Joy, Naomi Campbell e Emma Stone foram alguns dos nomes internacionais que participaram do evento, mas os brasileiros não ficaram de fora. Bruna Biancardi, Rafa Kalimann, Isabelle Drummond e Marina Ruy Barbosa também marcaram presença no tapete vermelho.

Segundo dados divulgados pela Taboola, uma empresa que usa a inteligência artificial para recomendar conteúdos na Open Web, “Furiosa: Uma Saga Mad Max” e “Megalópolis” foram os títulos que mais geraram expectativas dos cinéfilos. Já entre as celebridades, os destaques foram Demi Moore, que lançou, pela primeira vez, seu filme em Cannes, o “The Substance”, e Kevin Costner, que lançou “Horizon: Uma Saga Americana” no festival.