Maiara e Maraisa confirmadas na ExpoAcre 2022: saiba tudo na coluna do Douglas Richer

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa é mais uma das atrações confirmadas na ExpoAcre 2022. O anúncio foi feito pelo produtor de eventos Richard Brilhante nesta sexta-feira (29). No Twitter ele contou a novidade:

Para quem pediu, vai ter Maiara e Maraisa na EXPOACRE, simmmm! — Richard Brilhante AC (@RichardBrilhant) April 29, 2022

As gêmeas estão estouradas nacionalmente, especialmente pelos sucessos “Esqueça-me se for capaz” e “Todo Mundo Menos Você”, gravadas junto com Marília Mendonça para o projeto “Patroas 35%”. Elas já se apresentaram no Acre em 2016.

A data de apresentação da dupla não foi divulgado. Além delas, Tierry, Zé Vaqueiro, Wesley Safadão e o DJ Ownboss também já estão com apresentações confirmadas na 47ª edição da Expoacre, entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, em Rio Branco.

Além dos shows, a feira agropecuária terá cavalgada e rodeio. No sábado, 30 de julho, ocorrerá a abertura do evento com a tradicional cavalgada saindo da Gameleira. O rodeio, que atrai grande número de pessoas, será entre os dias 31 de julho e 1 de agosto.