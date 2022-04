Maiara fala sobre a morte de Marília Mendonça: “Parece que falta um braço”

Maiara e Maraisa revelaram em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, da Record, no último domingo (24), como lidam com a morte de Marília Mendonça. A sertaneja faleceu aos 26 anos de idade, vítima de um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais, em novembro de 2021.

A sertaneja, noiva de Fernando Zor, diz que sente como se faltasse um braço com a partida da amiga: “Nossos planos de vida estavam sendo feitos juntos, entrelaçados. E agora, parece que falta um braço, mas a gente tem que seguir. Os planos, o que a gente puder tocar da maneira, da essência dela, das três, sempre será tocado adiante”.

Maiara ainda diz que a parceria artística delas, com ‘As Patroas’, não exibe nem 1% da grandeza da mãe de Léo: “Marília, onde ela estiver, tenho certeza que ela vai estar mandando energia boa para a gente. Ela ainda é muito presente e vai ser muito, independente[mente] do trabalho”.

Maraisa teve reação visceral após saber de acidente de Marília

Maraisa revelou em entrevista exclusiva para o colunista Léo Dias, em março deste ano, sua reação ao descobrir sobre o acidente e a morte de Marília Mendonça, uma de suas melhores amigas. A cantora faleceu, vítima de um acidente aéreo, no dia 5 de novembro de 2021 em Caratinga, Minas Gerais.

A irmã de Maiara conta que soube do acidente da amiga quando ligou para o escritório da produtora para resolver questões burocráticas. De alguma forma, durante o telefonema, ela percebeu que algo estava errado e exigiu ser informada sobre o que estava acontecendo: “Parecia que algo me fez sentir o que estava acontecendo naquele momento”.

“Naquele momento eu queria acreditar que não tinha acontecido nada. Eu e Maiara já sofremos três intercorrências de avião e não aconteceu nada. Então, assim, a gente vai vivendo de uma forma tão frenética que a gente pensa: ‘não vai acontecer nada’”, admitiu Maraisa.

Ao receber a notícia da morte de Marília, Maraisa teve uma reação visceral dentro do automóvel onde estava com o pai e começou a “quebrar o carro inteiro”. “Eu dava porrada no painel”, admite a artista, que também danificou as portas do automóvel, depois de tanto bater.