Malharia Ponto Sem Nó passa por reformas e preparações para o Dia das Mães começam

Há 24 anos no mercado acreano, a Malharia Ponto Sem Nó, localizada na Avenida Getúlio Vargas, passa por reformas na sua dependência para melhor atender os clientes, principalmente próximo à uma data especial, como o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio.

De acordo com a proprietária, Siglia Abrahão, o lugar está em reformas há uma semana e deve seguir pelos próximos 20 dias, mas segue funcionando normalmente. “Dessa vez, nossa novidade é o espaço ‘instagramável‘, disponível para os clientes tirarem fotos com suas camisetas personalizadas e postarem em suas redes sociais”, diz.

A parte interna e externa passam por mudanças para aumentar a comodidade dos clientes. “Nós mudamos essa parte mais central para conseguir atender todos e estamos mudando a frente também, para identificar melhor”, conta a proprietária.

Outra novidade é a nova forma de pagamento com parcelamento de até 18 vezes, além das já conhecidas como transferência via Pix, cartões de crédito e débito, e boletos. A malharia conta também com serviço de entrega dos materiais, atendimento presencial e online, através do site www.malhariapontosemno.com.br e pelo WhatsApp (68) 3228-2361.

24 anos no mercado

A Malharia Ponto Sem Nó faz parte da vida de boa parte dos rio-branquenses há mais de duas décadas, seja no uniforme escolar, da empresa ou na busca por jalecos das mais diversas áreas da saúde, com serviços de sublimação, bordado e fabricação de máscaras de proteção facial.

“Nós estamos com promoções no uniforme escolar, tanto das escolas municipais, quanto estaduais e também para os Colégios Militares. Além disso, com a chegada do Dia das Mães, as pessoas podem personalizar camisetas com fotos da sua mãe, ou fotos de mãe e filho e podem também personalizar canecas. São presentes super especiais, especialmente para suas mães”, diz Sigila.

As camisas atendem à necessidade de diversos tipos de corpos com a diversidade de tamanhos, sendo eles: P, M, G, GG, XGG e tamanhos especiais, tanto no modelo feminino, quanto masculino. Para camisetas infantis, os tamanhos vão de 02 a 14 anos.