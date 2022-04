Mulher tem fotos íntimas vazadas nas redes sociais, casa invadida e móveis destruídos com martelo por ex

Um homem, de 40 anos, está sendo procurado pela Polícia Militar (PM) após ter divulgado fotos íntimas nas redes sociais da ex-mulher, ter invadido a casa e quebrado com um martelo os móveis da vítima. O suspeito ainda teria ameaçado agredir um dos filhos do casal. A invasão a domicílio ocorreu, nessa segunda-feira (18), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.