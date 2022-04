Na OCA, Polícia Civil realiza mutirão para emissão de cédulas de identidade em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, irá realizar nos dias 4 ao 8 de abril, o “Mutirão do RG”, para emissão de 1° e 2° via de cédula de identidade, sem que o cidadão tenha a necessidade de agendar o atendimento. A ação visa atender os cidadãos que têm dificuldade em agendar o serviço por meio da internet.

O mutirão será realizado pelo pela Polícia Civil por meio do Instituto de Identificação das 13h30min às 17h30min, e o atendimento será por ordem de chegada onde serão distribuídas 150 senhas por dia, na sede da Organização Central de Atendimento (OCA) em Rio Branco.

O Instituto de Identificação segue as diretrizes da atual gestão da Polícia Civil que prioriza o atendimento ao cidadão e irá realizar o mutirão com intuito de zerar demanda acumulada de emissão de RGs, em decorrência da necessidade de agendamento para o serviço.

Em virtude do mutirão, os agendamentos no site do Idpol ficarão suspensos na sexta-feira, 1º de abril. Após esse período de compreender o mutirão, o atendimento para emissão da carteira de identidade volta a ser agendado, no horário padrão de atendimento da unidade do Instituto de Identificação na OCA.

Segundo a diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil, Roselayne Sobreira, há uma expectativa da realização de mil atendimentos no decorrer do mutirão.

“Devemos alcançar um número expressivo de atendimento que deverá chegar próximo de mil pessoas para que possamos normalizar a quantidade de emissão de cédulas de identidade. A emissão do documento é uma das diretrizes da atual gestão da Policia Civil que prioriza o atendimento respeitando a supremacia do interesse público”, finalizou a Diretora Roselayne Sobreira.