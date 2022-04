Não é possível mudar a cor do WhatsApp; fuja que é cilada!

Vira e mexe, links que prometem alterar a cor do WhatsApp são enviados pelo app. Mas não adianta sonhar com um layout preto, azul ou na cor do seu time do coração: esse é um golpe antigo para instalar softwares maliciosos no celular.

Até hoje, a plataforma de mensagens nunca lançou uma função oficial para customizar sua aparência.

Há extensões no Google Chrome que alteram o visual do WhatsApp Web. É o caso de “Black Theme for Whatsapp”. Mas, ao ser instalado, esse plugin envia mensagens para todos os seus contatos convidando-os a fazerem o mesmo.

O disparo é automático, sem a sua autorização. Mas, pelo menos, não inclui softwares maliciosos no computador.

No WhatsApp no celular, o risco é maior. Programas “extra-oficiais”, como o WhatsApp GB, o Whatsapp Plus e o FMWhatsApp (o “WhatsApp Rosa”), podem instalar malware (vírus) no aparelho.

Nenhum deles está disponível oficialmente no Google Play Store ou na App Store, e nenhum deles é recomendado.

O WhatsApp inclusive alerta que, como eles são versões modificadas do programa oficial, a empresa não consegue assegurar a segurança e a privacidade das mensagens. As conversas podem até ser transferidas.

A Kaspersky, companhia especializada em segurança digital, também já chegou a emitir alguns alertas sobre os perigos de baixar esse tipo de recurso.

Então, fique de olho. Se você recebeu uma mensagem falando que dá para mudar a cor do WhatsApp, é golpe. Se fosse um recurso da própria plataforma, seria fácil encontrar nas configurações do app, e não baixando aplicativos de terceiros

Um jeito seguro, mas não tão prático

Se você quer muito deixar o WhatsApp na sua cor favorita, uma opção é o Substratum, programa desenvolvido por membros do fórum do XDA-Developers.

Mas, além dele, você precisa baixar outros dois aplicativos: o Andromeda, que custa R$ 7,49; e o [Substratum] EWhats Color, que é grátis. Todos podem ser instalados pela Play Store.

De acordo com os criadores, o programa não tem acesso aos seus dados e só muda a aparência dos itens, como formas e cores.

Porém, a avaliação dos aplicativos não é das melhores. Com 3,3 estrelas de um total de 14.836 instalações, muitos usuários do Substratum reclamam da necessidade da instalação de outro app. O próprio Substratum é criticado por ter falhas e parar de funcionar.

Tanto o Andromeda quanto o [Substratum] EWhats Color são avaliados com 2,6 estrelas. Os reviews de ambos estão repletos de reclamações.