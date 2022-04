Não lembro se me vacinei contra o sarampo; devo tomar uma nova dose?

A vacina é a melhor forma de prevenção contra o sarampo e apenas duas doses na infância são suficientes para garantir proteção para o resto da vida.

O Ministério da Saúde lançou, neste mês, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo. No caso do sarampo, a aplicação de vacinas está voltada para a imunização dos trabalhadores da saúde e de crianças com idades entre 6 meses e 5 anos (até 4 anos, 11 meses e 29 dias).

Mesmo adultos que não sabem se foram vacinados na infância contra o sarampo devem tomar uma nova dose. O médico Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), afirma que a dose a mais não traz riscos para as pessoas que não têm certeza se tomaram o esquema completo.

“Caso não tenha o seu cartão vacinação ou não lembre se tomou essa vacina na infância, vale a pena tomar mais uma dose”, sugere Kfouri.

Aumento de casos de sarampo

Até meados de 2016, o Brasil era referência no controle do sarampo, chegando a ganhar o certificado de país livre da doença pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A volta na circulação do vírus ocorreu durante dois surtos: com a entrada pelo Norte do país entre 2016 e 2017, e em 2018, por São Paulo.

A infectologista Ana Helena Germoglio afirma que, durante a pandemia de Covid-19, a cobertura vacinal de várias doenças caiu por causa do receio da população em ir aos postos de saúde. Segundo ela, é muito importante que os pais regularizem os cartões de vacinação dos filhos agora. “Neste momento, temos um cenário melhor da pandemia, precisamos correr atrás do prejuízo”, afirma a especialista.

Veja a lista dos grupos que podem se vacinar na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo:

1ª etapa – 4 de abril a 2 de maio:

Idosos com 60 anos ou mais (gripe);

Trabalhadores da saúde (gripe e sarampo).

2ª etapa – 2 de maio de 3 de junho: