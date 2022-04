Passaporte vacinal na Expoacre, investigação do MPAC, reforma da Policlínica e mais: a segunda-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (25) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

‘Passaporte da Vacina’ será obrigatório para entrada na ExpoAcre: “Garantir a segurança de todos”

A organização 47ª edição da ExpoAcre decidiu acatar uma proposta do Ministério Público do Acre e vai exigir o Passaporte da Vacinação na entrada do público no Parque de Exposições Wildy Viana.

MPAC abre inquérito para investigar servidor que estaria acumulando cargos em entidades

A Promotoria Especializa de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu investigar um suposto acúmulo de cargos em duas entidades.

Covid: Quase 150 mil acreanos ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, diz Sesacre

Mesmo o Acre já tendo aplicado pouco mais de 1 milhão de doses das vacinas contra a Covid-19, o número de pessoas que não completaram sequer o esquema primário de imunização ainda é considerável.

Camaro entregue à PM pertencia a um dos maiores chefes de quadrilha do Acre

O Camaro V8, entregue pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para a Polícia Militar a partir de um termo de sessão de uso, era o veículo que estava sob o comando de um dos maiores chefes de quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro no Acre.

Policlínica do Tucumã entra em reforma; atendimentos ambulatoriais são reagendados

Os atendimentos ambulatoriais especializados ofertados pela Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, estão suspensos temporariamente.