MPAC abre inquérito para investigar servidor que estaria acumulando cargos em entidades

A Promotoria Especializa de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu investigar um suposto acúmulo de cargos em duas entidades.

Uma denúncia anônima feita ao órgão aponta que um servidor com as iniciais D. L. P estaria acumulando cargos na Secretaria Municipal de Educação (Seme) e no Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen).

A portaria foi convertida em inquérito civil, afim de verificar a procedência das alegações formuladas.

A promotora de Justiça Laura Cristina de Almeida Miranda nomeou uma equipe para secretariar o feito.