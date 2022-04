Pedro Longo endossa discursos parlamentares contra preço das passagens aéreas no AC

Os valores pagos pelos acreanos nas passagens aéreas tem ganhado bastante repercussão entre os políticos acreanos.

Puxado pelo vereador Emerson Jarude (MDB), o assunto ganhou destaque nas redes sociais e nos discursos dos vereadores, deputados estaduais e federais e senadores.

Nesta terça-feira (19), o líder do Governo Cameli na Assembleia Legislativa, Pedro Longo, disse que no último final de semana pagou mais de R$ 1 mil no trecho de Cruzeiro do Sul à Rio Branco. Uma viagem que dura menos de 1 hora.

“Mais de mil reais na passagem comprada com antecedência e um voo vazio. É indefensável esse tipo de prática”.

O deputado denunciou ainda um suposto monopólio das empresas de ônibus “Se fosse 500 reais (a passagem aérea), tenho certeza que o voo estaria lotado, pois os acreanos estão pagando mais de 200 reais em passagens de ônibus”.