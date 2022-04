Pedro Longo protesta contra preços das passagens aéreas e elogia atuação do Procon

Durante seu discurso na sessão desta terça-feira (19) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo fez questão de elogiar o trabalho que vem sendo desempenhado pelo Procon na defesa dos direitos dos consumidores.

O parlamentar parabenizou a presidente do órgão, Alana Albuquerque, e todos os servidores pela atuação à frente da pasta.

“É preciso sempre elogiar as instituições e os gestores que estão trabalhando incansavelmente para melhorar a vida das pessoas. O Procon, com a presidente Alana e seus servidores, tanto efetivos quanto os comissionados e terceirizados tem se destacado na luta pelos direitos dos nossos consumidores”, destacou o político.

O líder do Governo também registrou alguns avanços no aspecto institucional, como a aprovação pela Aleac da Lei de Nº 3.480, de 2019, que deu uma nova roupagem ao órgão e possibilitou a criação de novos mecanismos, entre eles o Sistema de Defesa do Consumidor (Sisdecon), o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Condecon) e o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

“Nessa nova gestão, tivemos crescimentos significativos no desenvolvimento dos trabalhos dessa autarquia”, continuou.

Combate aos preços abusivos das passagens aéreas

Outra grande contribuição do Procon, de acordo com Longo, tem sido o apoio nas discussões sobre o combate ao aumento abusivo de preços das passagens aéreas.

“Essa é questão que merece uma atuação incisiva por parte de todos os políticos acreanos. Insustentável. O Proncon tem conduzido essas discussões de forma brilhante, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) – órgão ligado ao Ministério da Justiça – para que novas providências sejam tomadas urgentemente”, reforçou.

Longo finalizou seu discurso afirmando que os voos estão vazios porque as pessoas não estão conseguindo pagar pelas tarifas.