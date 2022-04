Prefeitura de Brasileia realiza ação de combate à Hipertensão Arterial

A prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de saúde realizou no final da tarde de segunda-feira (25), ação de combate à Hipertensão Arterial.

A atividade aconteceu na praça Hugo Poli e reuniu os profissionais da área da saúde, que levaram à população serviços como: Vacinação contra Covid-19, influenza, testes rápidos, verificação de pressão arterial, palestras educativas, entre outros serviços de saúde.

Estiveram presentes o Vice-Prefeito, Carlinhos do Pelado, vereador Jurandir Queiroz, secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa, coordenadores e equipes das unidades básicas de saúde.

Na oportunidade houve aula de zumba na praça, com a participação dos idosos do Centro de Convivência do Idoso e participantes do programa “Cuidando da Saúde do Servidor”.

O secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa fala da atividade. “26 de abril comemoramos o Dia da Hipertensão, estamos realizando essa atividade na praça com o objetivo de levar melhorias na área da saúde para mais próximo da população de Brasiléia”, afirmou.

O Vereador Jurandir Queiroz parabenizou o município pela ação realizada. “ Quero aproveitar para parabenizar a secretaria de saúde e a prefeita Fernanda Hassem por se preocupar e se antecipar aos problemas da saúde, uma gestão que se preocupa com a vida das pessoas”, destacou .

Carlinhos do Pelado, Vice-prefeito de Brasiléia esteve na atividade representando a prefeita Fernanda Hassem, que cumpre agenda juntamente com outros prefeitos em Brasília. “A secretaria de saúde na pessoa do secretário Francélio tem desenvolvido um trabalho de excelência para os nossos munícipes. Estamos hoje na praça Hugo Poli realizado diversos atendimentos para população. Ficamos muito felizes em colaborar com ações de prevenção de doenças como a Hipertensão arteRial, que atinge tantas pessoas”, destacou.