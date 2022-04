Projeto União Solidária beneficia famílias da Transacreana com atendimentos de saúde e distribuição de ovos de Páscoa

“Em prol das famílias acreanas em vulnerabilidade social”. Este é o lema do projeto União Solidária, que realizou nesta sábado (16) uma ação de Páscoa que beneficiou pelo menos 400 pessoas que moram no Ramal do Joca, localizada no km 02 da Rodovia Transacreana, em Rio Branco (AC).

Segundo o presidente do grupo, Robson Fadell Lemos, o objetivo da ação é proporcionar lazer às crianças com distribuição de doces e realização de brincadeiras recreativas, além de fornecer atendimentos de saúde.

“Ofertamos triagem de enfermagem, atendimento médico, nutricional, odontológico com profilaxia, distribuição de medicamentos, e oferecemos também testes rápidos (HIV, SIFILIS e Hepatite). Contamos com uma equipe de recreação para ficar com as crianças enquanto os pais estavam em atendimento e foram entregues ovos de Páscoa para as crianças, bem como geladinho”, disse.

Ainda de acordo com o idealizador, o projeto conta com 40 voluntários, dentre profissionais da saúde e outros que fornecem apoio técnico. Somente no ano passado, o grupo distribuiu cerca de 600 ovos de páscoa. Neste ano, a meta é repeti-la.

“A ideia surgiu entre amigos que já participavam de outros projetos sociais, houve um entendimento que poderíamos fazer algo juntos, e assim estamos desenvolvendo esse projeto”, comentou, relembrando que o projeto já possui mais de um ano de funcionamento.

“O projeto União Solidária há 1 ano e 4 meses, porém os fundadores do projeto já trabalham a mais 10 anos com pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto surgiu no intuito de levar assistência à saúde para aqueles menos assistidos”, falou.