PSG quer vender Neymar por R$ 472 mi e prepara barca

O brasileiro tem vínculo com o PSG até 2025. Contratado em 2017 por 222 milhões de euros – transferência mais cara da história do futebol -, ele recentemente declarou que deseja permanecer na França até o final de seu contrato. No entanto, as frequentes ausências do atacante por causa de lesões estariam pesando para o clube negociar o astro de 30 anos.

Segundo o L’Équipe, a diretoria do PSG também busca renovar o seu plantel e pretende se desfazer de jogadores como Di María, Paredes e Wijnaldum, que costumam ter algum espaço no time titular. Constantemente no banco de reservas, Draxler, Kurzawa e Kehrer são outros que não devem permanecer e o clube aguarda proposta pelos atletas.

A própria comissão técnica tem futuro indefinido, com o treinador Mauricio Pochettino tendo sua demissão especulada desde janeiro. Zinedine Zidane, ex-técnico do Real Madrid, seria uma dos alvos para comandar a equipe. Ainda de acordo com a publicação, até mesmo o brasileiro Leonardo, diretor esportivo, pode deixar o clube.

O PSG ainda vive o dilema de perder o seu principal jogador em junho, um mês antes da abertura da janela de transferências da Europa. Kylian Mbappé ainda não renovou o seu contrato e já comunicou à diretoria que deseja deixar o clube. O Real Madrid, principal interessado, seria o destino mais provável do jovem atacante francês.

Apesar do clima de mudanças, o PSG vive a ressaca do título antecipado do Campeonato Francês, conquistado no sábado com o empate por 1 a 1 com o Lens, no Parque dos Príncipes, na capital francesa. Messi marcou o gol que garantiu ao PSG o décimo troféu da competição, igualando o Saint-Étienne como os maiores vencedores da história do torneio.