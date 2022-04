Saiba como assistir o show da Pabllo Vittar no Coachella

Este sábado, 16 de abril, é o segundo dia do Coachella, o maior festival à céu aberto dos Estados Unidos, que acontece na Califórnia. Se no primeiro dia tivemos uma representante brasileira, Anitta, neste temos outra: Pabllo Vittar! Você não pode perder esse show… Quer saber como assistir na íntegra? A gente explica!

Pabllo agora será a primeira drag queen da história a fazer um show solo no Coachella. Que responsa!

A drag queen cantará no palco GOBI e terá uma duração de 45 minutos. Com esse tempo, será uma setlist reduzido, mas o suficiente para arrasar e cantar grandes sucessos que vão levantar a plateia!

O show da Pabllo Vittar será exibido no “Canal 3” direto do YouTube do Coachella (player abaixo). No entanto, atenção! A exibição não é ao vivo, vai ao pouco depois do show acontecer. Está marcado para ela subir ao palco à 00:25. No entanto, a transmissão deverá começar à 00:50.

Assista e divirta-se!