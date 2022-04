Tarifa social de energia pode alcançar mais clientes com cadastro automático

Cristiane Martins Batista é assistente social, mora no bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho, e conheceu o programa da Tarifa Social de Energia Elétrica na internet. Atuante na comunidade, Cristiane multiplicou a informação sobre o benefício para outras famílias do bairro por meio de mensagens de celular.

“Eu vi as dicas da Energisa no You Tube e compartilhei com minhas vizinhas porque a tarifa reduzida ajuda no nosso orçamento doméstico”, conta, frisando a importância de manter os gastos sob controle. “A tarifa é para quem realmente precisa. Por isso, tenho que fazer minha parte, economizando energia e mantendo o cadastro em dia”, declarou.

Cerca de 113 mil famílias de Rondônia estão cadastrados na tarifa social de energia elétrica, programa social do governo federal que concede até 65% de desconto na tarifa de energia dependendo do consumo do imóvel.

A quantidade de beneficiários poderia ser maior se o cadastro daqueles que têm direito ao benefício estivessem atualizados. Por isso, a Energisa orienta àqueles que preenchem os requisitos atualizem os dados junto ao CRAS a cada dois anos.

Kassia Goes, coordenadora de atendimento da Energisa no estado, explica que a empresa mensalmente cruza os dados do sistema do Cadúnico com a sua base de clientes e faz o cadastro automático.

Porém, a atividade depende que o portador do CAD Único seja o mesmo titular da conta de energia. “Somente quando o titular da fatura é diferente do membro da família que tem o NIS, é necessário procurar a Energisa”, afirmou.

A coordenadora orienta o cliente a observar a fatura de energia para saber se já está sendo beneficiado. A informação está no campo “Classe/subclasse” nomeado como ‘residencial baixa renda geral’.

“Estar com as contas em dia é um dos requisitos para que a família esteja apta a participar do programa Nossa Energia, que substitui equipamentos ineficientes, por modelos novos e mais econômicos. Mais de 2 mil geladeiras e 57 mil lâmpadas LED foram substituídas para famílias de baixa renda nos três anos que Energisa atua no estado”, disse ao lembrar que o programa é itinerante e não o cliente não precisa se deslocar até agência. “Nossa equipe utiliza essa base de dados e faz o contato diretamente com o cliente mapeado”, completou.

A crise econômica provocada pela Covid-19 afetou principalmente as famílias de baixa renda, por isso, a Energisa disponibiliza a negociação dos débitos e evita medidas de cobrança como o corte do fornecimento. Goes alerta que a autoreligação nunca é uma alternativa para a situação.

“Além de ilegal, ligar a energia por conta própria é perigoso e pode provocar acidentes”, disse. A negociação pode ser feito pelos canais de atendimento na Agência Digital pelo site www.energisa.com.br, no WhatsApp Gisa (69 9 9358-9673) e no aplicativo Energisa On, download gratuito para aparelhos IOS e Android.

Quem tem direito?

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento – nesse caso com renda mensal de até três salários-mínimos. Também têm direito as famílias indígenas, quilombola ou com integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada. Acesse www.energisajuntos.com.br e conheça detalhes do programa.