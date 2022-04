Trabalho home office: Digitadores estão ganhando até R$ 1.945 sem precisar sair de casa, veja como!

Durante a pandemia de Covid-19, o trabalho home office virou parte da rotina de muita gente. Diversas empresas perceberam que o trabalho online evita diversas despesas, e por isso, estão apostando no método mesmo após o afrouxamento das medidas de isolamento social. Mas afinal, como ganhar um bom dinheiro trabalhando em casa? Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre o site HappyScribe.

Muito divulgado por youtubers brasileiros, o site HappyScribe é uma plataforma de trabalho home office voltada para digitadores. Um dos diferenciais do site é o fato dele pagar em euro, o que pode trazer ótimos lucros para usuários. Mas será que todo mundo consegue ganhar dinheiro no site? Ou os pagamentos expressivos estão reservados para um público específico?

Trabalho home office no HappyScribe – Como funciona o site?

A HappyScribe se destaca entre as plataformas de trabalho home office mais populares do mundo. Com parcerias com grandes empresas – como Forbes, BBC, Spotify e até mesmo a Organização das Nações Unidas – o site conta com um modelo de funcionamento bastante simples. Empresas submetem conteúdos em áudio e vídeo, e os colaboradores do site convertem esses conteúdos em texto. Ou seja: a plataforma funciona como um modelo de economia colaborativa, onde as duas partes saem lucrando.

Para quem deseja ganhar dinheiro e lucrar na plataforma de trabalho online HappyScribe, não há segredo: basta aceitar os trabalhos de transcrição do site e converter os conteúdos de áudio e vídeo em texto. Mas atenção: é importante citar que a grande maioria dos conteúdos estão em inglês. Ou seja: um bom conhecimento no idioma é essencial para lucrar na plataforma. Os conteúdos são de diversos assuntos, e a maior parte vêm de empresas de países como Inglaterra, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos.