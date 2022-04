“Uma vitória”, diz Gladson sobre avanço de pedidos sobre Operação Ptolomeu no STJ

O governador Gladson Cameli disse em entrevista concedida ao ContilNet nesta quinta-feira (21) que vê como positiva a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de colocar em pauta dois pedidos feitos pela sua defesa, que têm a ver com a anulação do inquérito da Operação Ptolomeu e o fim de medidas cautelares impostas aos investigados, a saber, ex-membros do governo e familiares do chefe do executivo.

SAIBA MAIS: Recursos de Gladson sobre Ptolomeu não são julgados, mas estavam em pauta; entenda

“Uma vitória. Se os ministros pediram vista e decidiram que vão avaliar é sinal que tudo o que falei está sendo provado pouco a pouco”, argumentou o chefe do executivo acreano.

Os pedidos não foram julgados, apesar de constarem na pauta da sessão desta última quarta-feira (20). A relatora é a ministra Nancy Andrighi.

As questões envolvendo o governador e a operação devem ser analisadas na próxima sessão, que deve ocorrer no início de maio.

“Vamos aguardar até lá. Os outros ministros pediram para avaliar os pedidos. O fato é que eu sou inocente, e minha família também. Injustiças são reconhecidas com o tempo. Ele pode até tardar, mas não falha”, finalizou.

A operação foi deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2021.