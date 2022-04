Vitão abre o jogo e fala como é sua relação com Whindersson Nunes após terminar com Luísa Sonza

O último ano foi complicado para Luísa Sonza, Vitão e Whindersson Nunes. Em resumo, a loira e o humorista colocaram um ponto final no casamento. Entretanto, meses depois ela assumiu namoro com o músico. Porém, os fãs do ex-casal caíram matando em cima deles. Dessa forma, a loira e o músico viveram o verdadeiro inferno com os comentários da web. Porém, ao contrário do que muitos acham, os dois rapazes da situação se dão bem.

Além disso, pra quem não lembra, na época em que Luísa Sonza e Vitão assumiram, muitos afirmaram que a gaúcha teria traído o comediante com ele. No entanto, a história já foi negada por todos os envolvidos. Inclusive, recentemente Whindersson afirmou que diferente do que muitos acham, ele quem colocou um ponto final na relação.

Desse modo, durante uma entrevista ao podcast PodPah, Vitão afirmou que ele e Whindersson conversam normalmente. Além disso, eles estão planejando se encontrar em breve, mas, no momento, a agenda está incompatível.

“Hoje em dia, a gente troca ideia suavão. A gente até marca de se ver. Ele está treinando para lutar, ainda não nos vimos, mas a gente troca ideia de boa. Antes, enquanto o bagulho estava acontecendo, a gente não chegou a conversar, mas agora está tudo bem”, disse o cantor.

Vitão afirma que Whindersson o chamou para conversar

Vitão também afirmou que Whindersson Nunes o chamou para conversar sobre os ataques da web. “Teve um dia que ele veio me chamar, porque ele já vive de internet há muito mais tempo que eu e em proporções muito maiores. Ele me deu várias dicas e disse que a gente precisa ser forte. Fiquei muito feliz dele ter vindo falar comigo nessa humildade máxima. Sempre fui fã dele, um artista impecável”, explicou.

Finalizando o assunto, Vitão afirmou que independente de tudo o que aconteceu, ele nunca foi inimigo do ex-marido de Luísa Sonza. “As pessoas criaram uma rixa entre nós que nunca existiu. Nunca aconteceu nada entre a gente”.