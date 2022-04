Zé Felipe surpreende Virgínia com presente no valor de um apartamento; confira

Tanto é que a coluna LeoDias descobriu que o sertanejo a presentou com um mimo para lá de luxuoso, acredite, a preço de um bom apartamento. Trata-se de uma joia para o pulso, que por sinal reluz mais que ouro.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe comemoram 9 meses de Maria Alice, primeira filha do casal

Zé Felipe presenteia Virgínia Fonseca com joia de R$ 300 mil reais

Tivemos acesso às fotos do valioso objeto e descobrimos ser assinada pelo renomado Paulo Teixeira, designer bastante requisitado pelas celebridades, entre elas estão Ivete Sangalo, Gusttavo Lima e Carlinhos Maia.

Numa apuração feita com profissionais da área para saber mais detalhes sobre a joia, a coluna se espantou quando se deparou com o valor. A pulseira foi toda confeccionada em ouro 18k, com diamantes grandes selecionados e gêmeos de 34 pontos cada pedra. Uma encomenda especial de Zé Felipe que custou em torno de R$ 300 mil.