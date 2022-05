Após 6 meses na Cidade do Povo, Defla volta a funcionar na Estação Experimental depois de reforma; veja fotos

A partir desta terça-feira (17), a Delegacia de Flagrantes (Defla) volta a atender no Bairro Estação Experimental, onde é sua sede.

Desde novembro do ano passado, o prédio, localizado na Rua Osmar Sabino, estava em reforma e, de forma provisória, os atendimentos foram transferidos para a Cidade do Povo, a princípio por 45 dias, mas a reforma e ampliação durou mais que o previsto e foi entregue nesta segunda-feira (16) pelo governador Gladson Cameli e o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, com a presença de políticos e delegados e policiais civis.

“É uma sequência de investimentos e trabalhos. Quero agradecer nossos parlamentares e o governo federal que tem ajudado muito a nossa Segurança Pública”, disse o governador Gladson Cameli.

O Governo investiu R$ 350 mil e entre os novos espaços está uma sala exclusiva para atender com privacidade mulheres vítimas de violência doméstica e/ou estupro.

Veja fotos do novo prédio: