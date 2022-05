As maiores atuações de brasileiros na Champions

RONALDINHO

MILAN 0 X 1 BARCELONA (2005/06)

Nos inúmeros vídeos com lances da carreira de Ronaldinho, momentos deste jogo são constantes. O Barcelona venceu o Milan por 1 a 0 no San Siro com uma assistência mágica do brasileiro para Giuly. Mas não foi só isso. Bola na trave, dribles, caneta, chapéu, lançamentos primorosos e um recital do brasileiro.