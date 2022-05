Benefício de R$ 1 mil liberado para quem cumpre estes requisitos; confira

O Bolsa Empreendedor é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo voltado para moradores do estado. A iniciativa tem como objetivo promover a formalização de trabalhadores informais que vivem em situação de vulnerabilidade.

Neste momento, estão disponíveis 130 mil vagas para participação de cursos de capacitação oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O passo seguinte é se formalizar como microempreendedor individual (MEI) para garantir uma série de direitos previdenciários.

A última etapa é o recebimento de uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1 mil, paga em duas parcelas de R$ 500.

De acordo com as regras do Bolsa Empreendedor, o interessado deve atender os seguintes critérios de elegibilidade para participar:

Quem já é MEI também pode se inscrever. Vale destacar que pessoas de baixa renda, mulheres, jovens com idade entre 18 e 35 anos, pessoas com deficiência e negros, pardos ou indígenas têm prioridade no preenchimento das vagas.

Inscrições no Bolsa Empreendedor

As inscrições estão abertas pela internet, no site do Bolsa do Povo SP. Após finalizar o preenchimento dos dados solicitados, o candidato que for aceito no programa receberá uma confirmação via SMS ou e-mail.

Os cursos de capacitação terão início no mês de junho e serão ministrados na modalidade à distância (virtual). A carga horária será de 10 horas.

O pagamento da bolsa será feito por meio do Cartão Bolsa do Povo, que pode ser desbloqueado em qualquer unidade do Poupatempo, no site Bolsa do Povo ou pelo telefone 0800 7979 800.