Bolsonaro sobrevoa Recife, onde ao menos 93 morreram após chuvas

“Fizemos um sobrevoo em parte da área atingida, não conseguimos avançar, tentei pousar também, mas a recomendação dos pilotos era que, tendo em vista a consistência do solo, poderíamos ter um incidente. Então, resolvemos não pousar”, disse Bolsonaro em coletiva de imprensa.

A comitiva presidencial partiu da Base Aérea de Brasília por volta das 6h desta segunda e pousou na região por volta das 8h. O titular do Palácio do Planalto passou cerca de 2h30 em Pernambuco. Depois de pouco mais de 25 minutos de voo, o chefe do Executivo nacional retornou e concedeu entrevista coletiva ao lado dos ministros.

Deslizamentos causados por chuvas na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, já deixaram ao menos 91 vítimas e 26 desaparecidos. Ainda no sábado (28/5), o mandatário do país se manifestou sobre o ocorrido, destacando as ações que o governo federal vem executando.

“Estamos atentos às fortes chuvas que atingem Pernambuco e outros estados do nosso Nordeste. Determinei ao Ministério do Desenvolvimento Regional o monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas”, afirmou Bolsonaro.