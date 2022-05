Câmara aprova piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros; veja como votaram deputados do AC

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (4) o projeto de lei que fixa em R$ 4.750 o piso nacional salarial de enfermeiros. O texto foi aprovado por 449 votos favoráveis e 12 contrários.

O projeto, que agora segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro, também define pisos salariais para técnicos de enfermagem (R$ 3.325), auxiliares de enfermagem (R$ 2.375) e parteiras (R$ 2.375). Os valores para esses profissionais são calculados em cima do piso para enfermeiros: 70%, 50% e 50% dos R$ 4.750 previstos no projeto, respectivamente, sendo todos atualizados anualmente com base na inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O piso salarial entrará em vigor imediatamente após a publicação, sendo assegurada a manutenção das remunerações e salários vigentes superiores ao piso.

Sete dos deputados federais do Acre votaram favoráveis: Alan Rick, Vanda Milani, Flaviano Melo, Jéssica Sales, Jesus Sérgio, Leo de Brito, Mara Rocha e Perpétua Almeida. Apenas a deputada Jéssica Sales estava ausente e por isso não votou, em meio a um tratamento contra o câncer, a parlamentar está no Acre, onde cumpre algumas agendas.