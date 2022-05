Casa pega fogo e Corpo de Bombeiros é acionado para contenção das chamas em Cruzeiro do Sul

Nesta quinta-feira (26), o 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (BEPCIF) foi acionado para atuar em um incêndio em uma residência de madeira, na Avenida Joaquim, em Cruzeiro do Sul.

Foi possível fazer a contenção do restante das chamas e resfriar a casa do vizinho do lado esquerdo, onde a temperatura chegou a derreter a tela e a hélice do ar-condicionado da casa ao lado.

Os objetos queimados foram 01 televisão, 01 geladeira, 01 fogão, 01 botija, 01 cama e 01 guarda-roupa.

Durante a ocorrência foi montada uma linha direta e utilizado, aproximadamente, 5 mil litros de água. A causa do incêndio não foi possível ser identificada.