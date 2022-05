Concurso PF Administrativo: pedido está no Ministério da Justiça

A Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), pasta que a regula, um novo pedido de concurso PF para a área Administrativa.

No total, foram solicitadas 600 vagas, e cabe ao MJSP conduzir a solicitação ao Ministério da Economia até o próximo dia 31 de maio.

A informação foi confirmada pelaDiretoria de Gestão de Pessoas da corporação, em reunião com o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SinpecPF). Também há confirmação do pedido em consulta ao Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Justiça.

No encontro, promovido pelo SinpecPF, estiveram presentes o presidente do sindicato, João Luís, a diretora de Gestão de Pessoal da PF, Mariana Paranhos Calderon, e a coordenadora-geral de Recursos Humanos da corporação, Juliana Pacheco.

O Presidente do SinpecPF, João Luís, reforçou “a máxima urgência do concurso, devido ao baixíssimo quantitativo de servidores do PECPF existente no órgão e também a grande evasão que ocorreu no concurso de 2014”.

Folha Dirigida questionou a Polícia Federal nesta terça-feira, 24, sobre a solicitação de concurso. No entanto, até o momento, a corporação limitou-se a responder que pedidos de acesso à informação de concursos públicos devem ser feitos na sessão “Pedido de Informação”.

Pedido contempla os níveis médio e superior

Tradicionalmente, o cargo mais aguardado no concurso PF da área de apoio é o de agente administrativo, que exige o nível médio e tem ganhos de R$4.710,76, inicialmente.

A PF não confirma oficialmente os cargos contemplados no pedido, tampouco o quantitativo de vagas por carreira – apenas o quantitativo geral, de 600 vagas.

No entanto, em consulta no SEI é possível observar que a solicitação seria para 677 vagas, sendo 494 para agente administrativo e 183 para cargos de nível superior. Nesse caso, a remuneração é de R$5.559,67 (exceção é o médico, com R$7.692,55).

O último pedido de concurso da PF para a área Administrativa foi semelhante. Em 2021, foram solicitadas 557 vagas, sendo 404 para agente administrativo e 153 para cargos de nível superior. A divisão, na época, era a seguinte:

Distribuição completa das vagas do pedido de concurso da PF de 2021

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

Ao comparar as solicitações, é possível enxergar que houve um ligeiro aumento no pedido, tendo em vista as vacâncias dos últimos meses. Os servidores da área de apoio da PF são contratados pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade. Como são da área Administrativa, não são policiais.

PF sugere autorização até 1º de junho e edital em setembro

Em consulta no SEI, também é possível acessar o cronograma que a Polícia Federal sugere para o concurso. Nele, a corporação indica uma autorização até 1º de junho e a publicação do editalem 3 de setembro. A nomeação dos aprovados seria em 10 de abril de 2023.

As datas são apenas sugestões da PF, já que, antes de qualquer definição, é necessária uma autorização do concurso por parte do Ministério da Economia. Veja a seguir o cronograma sugerido pela Polícia Federal.

Autorização do concurso – 1º de junho de 2022

1º de junho de 2022 Assinatura do contrato com a organizadora – 3 de agosto de 2022

3 de agosto de 2022 Publicação do edital do concurso – 3 de setembro de 2022

3 de setembro de 2022 Aplicação das provas objetivas e discursivas – 8 de janeiro de 2022

8 de janeiro de 2022 Perícia médica dos candidatos com deficiência – 26 de fevereiro de 2023

26 de fevereiro de 2023 Procedimento de heteroidentificação (negros) – 12 de março de 2023

12 de março de 2023 Resultado final do concurso público – 31 de março de 2023

31 de março de 2023 Nomeação dos aprovados – 10 de abril de 2023

Criação de 2 mil vagas e reestruturação de carreira em pauta

Outra informação revelada na reunião entre o SinpecPF e a diretoria de Gestão de Pessoas é que está em pauta a criação de 2 mil vagas na corporação. Não ficou claro se essa criação diz respeito à área de Apoio ou Policial.

Folha Dirigida já está em contato com o sindicato e a corporação para esclarecer essa possibilidade de criação de vagas. Até o momento, porém, não teve retorno.

No entanto, vem sendo prioridade do governo reforçar os quadros das instituições de Segurança, e por isso, a expectativa dessa pauta avançar é grande entre os servidores.

A reestruturação das carreiras da área de apoio da PF também foi debatida. De acordo com o presidente do SinpecPF, João Luís, o concurso precisa ocorrer junto com a reestruturação prevista para as carreiras, a fim de evitar uma nova evasão de pessoal. Ainda não há detalhes, porém, sobre os pontos dessa reestruturação.

Quando foi o último concurso PF administrativo?

Na Polícia Federal, o último concurso PF da área de apoio teve edital em 21 de novembro de 2013. Já são mais de oito anos dessa seleção.

O edital foi divulgado pelo Cebraspe , na época ainda como Cespe/UnB. As etapas, no entanto, só foram realizadas em 2014.

+Veja mais detalhes do último concurso da PF para área Administrativa

Foram ofertadas 566 vagas, sendo 534 destinadas ao cargo de agente administrativo, de nível médio. O edital trouxe o regime de 40 horas semanais e confirmou que foram aplicadas apenas provas objetivas para o agente administrativo.

As disciplinas para essa carreira foram divididas em Básicas e Específicas, sendo:

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Conhecimentos Específicos