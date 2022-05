Deputados da base e da oposição se unem para derrubar veto a PL que suspende prazo para concursos

Será votado nesta quarta-feira (25), na Assembleia Legislativa do Acre, o veto do governador Gladson Cameli (PP), ao projeto de lei do deputado Roberto Duarte (Republicanos), que dispõe sobre o reaproveitamento dos aprovados no cadastro de reserva dos concursos públicos.

O projeto prevê que os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados.

Estão contemplados no PL, os concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou sua prorrogação

Um dos maiores beneficiados de forma imediata, serão nos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.

“Hoje, nós vamos ter um debate importante. Inicialmente, quero reforçar o apelo pedindo à Mesa que reforce o telefonema para os demais parlamenteares para que não passe do dia de hoje a apreciação dos vetos. A data de hoje é muito importante, principalmente para àqueles que estão no concurso dos Bombeiros. Precisaremos de 13 deputados para votar a favor da derrubada do veto”, disse o Edvaldo Magalhães (PCdoB).

Os deputados entraram em consenso. Até mesmo os da base declararam voto favorável ao veto do Governador.

“Decidimos pela derrubada do veto. Pois não tem natureza política, apenas interpretação jurídica, então nós da base do Governo, decidimos ficar ao lado daqueles que estão sonhando com uma carreira pública e isso precisa ser registrado, pois para derrubada de um veto é preciso 13 votos e isso só é possível quando a base do Governo também vota”, pontuou o deputado Pedro Longo (PDT), líder do Governo na Aleac.

O veto já foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça e será votado ainda na sessão desta quarta.