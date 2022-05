Durante bebedeira, homem é alvejado com dois disparos na zona rural de Sena

Uma tentativa de homicídio foi registrada no último final de semana na zona rural de Sena Madureira, precisamente no ramal do 25 do Cassirian. Um homem identificado até agora como Edinelson, vulgo Nego, foi alvejado com pelo menos dois disparos de arma de fogo.

De acordo com informações, ele estava em um bar quando houve um desentendimento e descambou para essa tentativa de morte.

Nego foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital João Cancio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e conseguiu sobreviver.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.