Em emboscada, jovens e adolescentes executam mulher e deixam homem ferido a tiros

O sobrinho pediu ao tio para usar o banheiro e quando o homem virou as costas, o adolescente atirou contra Elias. Em seguida, ele entregou a arma para o outro adolescente, que também atirou no homem.

Sobrevivente do ataque, Elias encontra-se internado na Santa Casa de Campo Grande, para onde foi transferido após receber socorro. A instituição de saúde relata em nota, enviada ao g1, que a vítima está internada no Pronto Socorro, com ferimentos no tórax e na mandíbula.