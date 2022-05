Giro do zodíaco: Binho de Ouros mostra o que as cartas reservam para seu signo esta semana

Olá meus queridos e queridas, vamos fazer mais uma semana abençoada acontecer e seguir com gratidão e fé! Deus sempre abençoa! Conferindo:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Sejam justos e tenham harmonia no que fazem, procurem acordos que façam todos os lados ganharem… Cumpram os acordos que se propõem fazer… Nos negócios, ofereçam situações onde todos podem sair ganhando, sejam refinados e tenham classe, respeito e cortesia… Na saúde, cuidem dos rins, tomando bastante líquido.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Silêncio, observação e serenidade… Sintam a realidade, relaxem e compreendam a resposta do corpo e da alma… Nos negócios, ouçam mais o que as pessoas tem pra dizer, alguma dica de ouro pode estar na palavra de alguém… Na saúde, descansem e façam um repouso merecido, pro corpo, mente e alma.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Sol trazendo a alegria de viver e celebrar a boa sorte com um gesto de gratidão! Deixem a vida levar e apreciem o gosto delicioso das flores…Nos negócios, boa sorte que permite muitas conquistas e realizações… Veja tudo sob uma luz inspiradora… Na saúde, corpo em perfeita harmonia com a mente…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Momento de retiro, prudência e serviço, paciência e muita observação… Sejam o serviço e humildade! Nos negócios, demonstrem mais pela atitude do que perder tempo e palavras inúteis em conversas infrutíferas… Façam por vocês, essa etapa solitária…Na saúde, Cuidem dos intestinos e da qualidade do que se come e bebe…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: hora de ensinar e usar os conhecimentos numa conexão espiritual, promovendo perdão, paz e crescimento, sincronizem com o mestre que há dentro de vocês… Nos negócios, é possível que possam dar cursos ou treinamento para as pessoas que trabalham, equipes e clientes, vamos inspirar e continuar inspirando…Na saúde, cuidem do abdomen, façam exercícios nessa parte do corpo e cuidem de uma alimentação saudável e prazerosa…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Uma nova oportunidade, libertação do corpo e da alma e uma cura duradoura, são os detalhes desse ciclo… Corrijam o que é necessário e permitam fluir o milagre… Nos negócios, possibilidades de trabalharem com antigos parceiros e clientes e com eles, conseguirem resultados interessantes, por mérito e participação. Na saúde, cura e superação de situações restritivas…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Usando a inteligência emocional é possível trilhar a estrada do sucesso sem medo de ser feliz, a vitória acontece para aqueles que trilham o caminho no equilíbrio, em sincronia com as emoções e sentimentos… Nos negócios, sucesso após uma caminhada percorrida, interajam com os sonhos e corações das pessoas… Na saúde, cuidados com o estômago e manias.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro Algo foi destruído… Oportunidade de se libertar ou evoluir, tirem situações traumáticas da vida de vocês e aprendam enxergar uma bênção em cada ação executada… Não usem a energia de vocês na revolta ou agressividade, direcionem os esforços para mudança e tirar o que não serve mais… Nos negócios, agressividade nas propostas, corte de situações e energia para promover mudanças… Na saúde, agressividade pode ser um problema sério no período…

Sagitário, 23 de novembro a 21 de dezembro: Sacrifício é uma necessidade que é recompensada com a conquista, não existe recompensa sem sacrifício e o momento pede essa escolha pra vocês… Nos negócios, esforço árduo intenso em algum projeto, que dará um resultado magnífico, priorizem o que é diferença de fato… Na saúde, estabeleçam uma disciplina rotineira.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: É o momento de amar e realizar com amor, colher os frutos do trabalho e dedicação. A verdadeira beleza é de dentro pra fora e ela transforma tudo com toque de ouro… Nos negócios, excelentes resultados pelas boas práticas e aplicações positivas, sucesso! Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Um desafio aos limites da realidade e a maneira como vocês a percebem… Olhem além das aparências….Nos negócios, palpite de sorte que permite um salto além das convenções… Enxerguem com os olhos da intuição… Na saúde, cuidado com impulsividade excessiva.

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Assumam as rédeas da própria realidade com foco e determinação, comandem servindo e sirvam comandando… Nos negócios, haverá a necessidade de liderar algum trabalho importante, confiem na equipe de vocês! Na saúde, cuidado com hipertensão e arrogância.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

